9/4付週間アルバムランキング1位は桑田佳祐の『がらくた』
ソロ活動30周年を迎える歌手・桑田佳祐の6年半ぶりとなるオリジナルアルバム『がらくた』（8月23日発売）が発売初週で16.8万枚を売り上げ、9/4付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場した。ソロアルバム1位獲得は、『TOP OF THE POPS』（2002年11月発売）から4作連続通算6作目。初週売上16.8万枚は、今年度のソロアーティストによるアルバム売上枚数部門で暫定1位に立った。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： がらくた ／ 桑田佳祐
2位： THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 01 ／ 春日未来(山崎はるか),白石紬(南早紀),周防桃子(渡部恵子),豊川風花(末柄里恵),七尾百合子(伊藤美来)
3位： TAILWIND ／ TrySail
4位： QUNA ／ クーナ(喜多村英梨)
5位： ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 ／ DJ和
6位： BLACK TRAIN ／ 長渕剛
7位： TVアニメーション「艦隊これくしょん -艦これ-」キャラクターソング “艦娘乃歌” Vol.2 ／ Various Artists
8位： CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- ／ スピッツ
9位： 真っ白なものは汚したくなる ／ 欅坂46
10位： I’m ／ THE BEAT GARDEN
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： がらくた ／ 桑田佳祐
2位： THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 01 ／ 春日未来(山崎はるか),白石紬(南早紀),周防桃子(渡部恵子),豊川風花(末柄里恵),七尾百合子(伊藤美来)
3位： TAILWIND ／ TrySail
4位： QUNA ／ クーナ(喜多村英梨)
5位： ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 ／ DJ和
6位： BLACK TRAIN ／ 長渕剛
7位： TVアニメーション「艦隊これくしょん -艦これ-」キャラクターソング “艦娘乃歌” Vol.2 ／ Various Artists
8位： CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- ／ スピッツ
9位： 真っ白なものは汚したくなる ／ 欅坂46
10位： I’m ／ THE BEAT GARDEN
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。