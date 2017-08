9/4付週間アルバムランキング1位は桑田佳祐の『がらくた』

ソロ活動30周年を迎える歌手・ 桑田佳祐 の6年半ぶりとなるオリジナルアルバム『がらくた』(8月23日発売)が発売初週で16.8万枚を売り上げ、9/4付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場した。ソロアルバム1位獲得は、『TOP OF THE POPS』(2002年11月発売)から4作連続通算6作目。初週売上16.8万枚は、今年度のソロアーティストによるアルバム売上枚数部門で暫定1位に立った。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: がらくた / 桑田佳祐2位: THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 01 / 春日未来( 山崎はるか ),白石紬(南早紀),周防桃子(渡部恵子),豊川風花(末柄里恵),七尾百合子( 伊藤美来 3位: TAILWIND / TrySail 4位: QUNA / クーナ( 喜多村英梨 5位: ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 / DJ和6位: BLACK TRAIN / 長渕剛 7位: TVアニメーション「艦隊これくしょん -艦これ-」キャラクターソング “艦娘乃歌” Vol.2 / Various Artists8位: CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- / スピッツ 9位: 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 10位: I’m / THE BEAT GARDEN 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。