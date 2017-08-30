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9/4付週間シングルランキング1位はFlowerの「たいようの哀悼歌」


デビュー7年で初の週間シングルランキング首位を獲得したFlower

拡大写真デビュー7年で初の週間シングルランキング首位を獲得したFlower

　6人組ダンス＆ボーカルグループ・Flowerの通算15枚目のシングル「たいようの哀悼歌」（8月23日発売）が発売初週で5.8万枚を売り上げ、9/4付オリコン週間シングルランキングで1位に初登場。2011年10月のデビューから7年目で、自身初の週間シングル首位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　たいようの哀悼歌 ／ Flower

2位：　Beautiful ／ MONSTA X

3位：　逃げ水 ／ 乃木坂46

4位：　THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN’RED(BRAVE STAR) ／ 天海春香(CV:中村繪里子),如月千早(CV:今井麻美),四条貴音(CV:原由実),秋月律子(CV:若林直美)

5位：　Paradise ／ FTISLAND

6位：　Beautiful Day ／ Lead

7位：　Family Song ／ 星野源

8位：　慕情 ／ 中島みゆき

9位：　My Cherry Pie(小粋なチェリーパイ)/My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ) ／ 佐々木彩夏

10位：　ブライト/Swing Swing Sing ／ 福耳

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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