9/4付週間シングルランキング1位はFlowerの「たいようの哀悼歌」
6人組ダンス＆ボーカルグループ・Flowerの通算15枚目のシングル「たいようの哀悼歌」（8月23日発売）が発売初週で5.8万枚を売り上げ、9/4付オリコン週間シングルランキングで1位に初登場。2011年10月のデビューから7年目で、自身初の週間シングル首位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： たいようの哀悼歌 ／ Flower
2位： Beautiful ／ MONSTA X
3位： 逃げ水 ／ 乃木坂46
4位： THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN’RED(BRAVE STAR) ／ 天海春香(CV:中村繪里子),如月千早(CV:今井麻美),四条貴音(CV:原由実),秋月律子(CV:若林直美)
5位： Paradise ／ FTISLAND
6位： Beautiful Day ／ Lead
7位： Family Song ／ 星野源
8位： 慕情 ／ 中島みゆき
9位： My Cherry Pie(小粋なチェリーパイ)/My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ) ／ 佐々木彩夏
10位： ブライト/Swing Swing Sing ／ 福耳
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： たいようの哀悼歌 ／ Flower
2位： Beautiful ／ MONSTA X
3位： 逃げ水 ／ 乃木坂46
4位： THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN’RED(BRAVE STAR) ／ 天海春香(CV:中村繪里子),如月千早(CV:今井麻美),四条貴音(CV:原由実),秋月律子(CV:若林直美)
5位： Paradise ／ FTISLAND
6位： Beautiful Day ／ Lead
7位： Family Song ／ 星野源
8位： 慕情 ／ 中島みゆき
9位： My Cherry Pie(小粋なチェリーパイ)/My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ) ／ 佐々木彩夏
10位： ブライト/Swing Swing Sing ／ 福耳
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。