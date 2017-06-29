ORICON NEWS

  • ホーム
  • 音楽
  • 『THE MUSIC DAY』ジャニーズメドレー詳細発表 『24時間テレビ』パーソナリティ3人で歌唱

『THE MUSIC DAY』ジャニーズメドレー詳細発表 『24時間テレビ』パーソナリティ3人で歌唱


7月1日に放送される日本テレビ系大型音楽番組『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』の『ジャニーズシャッフルメドレー 24時間テレビ40回記念スペシャル』の詳細が発表 （C）日本テレビ

拡大写真7月1日に放送される日本テレビ系大型音楽番組『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』の『ジャニーズシャッフルメドレー 24時間テレビ40回記念スペシャル』の詳細が発表 （C）日本テレビ

　7月1日に放送される日本テレビ系大型音楽番組『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』に出演するジャニーズグループによる『ジャニーズシャッフルメドレー 24時間テレビ40回記念スペシャル』の詳細が発表された。参加するのはA.B.C-Z亀と山P関ジャニ∞Kis-My-Ft2KinKi KidsジャニーズWESTSexy ZoneTOKIONEWSHey! Say! JUMPら総勢11組が登場。なお、突発性難聴のため入院中のKinKi Kids・堂本剛は欠席となり、堂本光一のみの出演となる。

　『24時間テレビ40回記念スペシャル』と題された今回、今年の24時間テレビのメインパーソナリティを務める嵐の櫻井翔亀梨和也小山慶一郎がTOKIOの「花唄」でトリを飾り、昨年解散したSMAPの名曲「オリジナル スマイル」を大野智手越祐也村上信五中島裕翔宮田俊哉濱田崇裕らが歌い継ぐ。

　今年も同番組は千葉・幕張メッセから午後1時より10時間に渡る生中継を予定。総合司会を5年連続の起用となる櫻井が務め、SEKAI NO OWARIDREAMS COME TRUE乃木坂46星野源布袋寅泰ら71組が集結する。

以下、シャッフル詳細

NEWS「weeeek」
松本潤高木雄也玉森裕太桐山照史中間淳太

KinKi Kids「硝子の少年」
山口達也錦戸亮伊野尾慧二階堂高嗣佐藤勝利戸塚祥太

KAT-TUN「Real Face」
山下智久大倉忠義有岡大貴北山宏光マリウス葉橋本良亮神山智洋

関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
城島茂加藤シゲアキ山田涼介横尾渉菊池風磨五関晃一重岡大毅

嵐「感謝カンゲキ雨嵐」
国分太一、堂本光一、増田貴久横山裕八乙女光千賀健永

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
相葉雅紀丸山隆平藤ヶ谷太輔松島聡河合郁人藤井流星

タッキー＆翼「Venus」
長瀬智也二宮和也安田章大薮宏太塚田僚一

V6「WAになっておどろう」
松岡昌宏渋谷すばる岡本圭人知念侑李中島健人小瀧望

SMAP「オリジナル スマイル」
大野智、手越祐也、村上信五、中島裕翔、宮田俊哉、濱田崇裕

TOKIO「花唄」
櫻井翔、亀梨和也、小山慶一郎



関連リンク

タグ

オリコントピックス

ワンクリック投票

あなたの注目GIRLはどっち?

ワンクリック投票に参加する