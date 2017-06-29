『THE MUSIC DAY』ジャニーズメドレー詳細発表 『24時間テレビ』パーソナリティ3人で歌唱
7月1日に放送される日本テレビ系大型音楽番組『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』に出演するジャニーズグループによる『ジャニーズシャッフルメドレー 24時間テレビ40回記念スペシャル』の詳細が発表された。参加するのは嵐、A.B.C-Z、亀と山P、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、ジャニーズWEST、Sexy Zone、TOKIO、NEWS、Hey! Say! JUMPら総勢11組が登場。なお、突発性難聴のため入院中のKinKi Kids・堂本剛は欠席となり、堂本光一のみの出演となる。
『24時間テレビ40回記念スペシャル』と題された今回、今年の24時間テレビのメインパーソナリティを務める嵐の櫻井翔、亀梨和也、小山慶一郎がTOKIOの「花唄」でトリを飾り、昨年解散したSMAPの名曲「オリジナル スマイル」を大野智、手越祐也、村上信五、中島裕翔、宮田俊哉、濱田崇裕らが歌い継ぐ。
今年も同番組は千葉・幕張メッセから午後1時より10時間に渡る生中継を予定。総合司会を5年連続の起用となる櫻井が務め、SEKAI NO OWARI、DREAMS COME TRUE、乃木坂46、星野源、布袋寅泰ら71組が集結する。
以下、シャッフル詳細
NEWS「weeeek」
松本潤、高木雄也、玉森裕太、桐山照史、中間淳太
KinKi Kids「硝子の少年」
山口達也、錦戸亮、伊野尾慧、二階堂高嗣、佐藤勝利、戸塚祥太
KAT-TUN「Real Face」
山下智久、大倉忠義、有岡大貴、北山宏光、マリウス葉、橋本良亮、神山智洋
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
城島茂、加藤シゲアキ、山田涼介、横尾渉、菊池風磨、五関晃一、重岡大毅
嵐「感謝カンゲキ雨嵐」
国分太一、堂本光一、増田貴久、横山裕、八乙女光、千賀健永
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
相葉雅紀、丸山隆平、藤ヶ谷太輔、松島聡、河合郁人、藤井流星
タッキー＆翼「Venus」
長瀬智也、二宮和也、安田章大、薮宏太、塚田僚一
V6「WAになっておどろう」
松岡昌宏、渋谷すばる、岡本圭人、知念侑李、中島健人、小瀧望
SMAP「オリジナル スマイル」
大野智、手越祐也、村上信五、中島裕翔、宮田俊哉、濱田崇裕
TOKIO「花唄」
櫻井翔、亀梨和也、小山慶一郎
『24時間テレビ40回記念スペシャル』と題された今回、今年の24時間テレビのメインパーソナリティを務める嵐の櫻井翔、亀梨和也、小山慶一郎がTOKIOの「花唄」でトリを飾り、昨年解散したSMAPの名曲「オリジナル スマイル」を大野智、手越祐也、村上信五、中島裕翔、宮田俊哉、濱田崇裕らが歌い継ぐ。
今年も同番組は千葉・幕張メッセから午後1時より10時間に渡る生中継を予定。総合司会を5年連続の起用となる櫻井が務め、SEKAI NO OWARI、DREAMS COME TRUE、乃木坂46、星野源、布袋寅泰ら71組が集結する。
以下、シャッフル詳細
NEWS「weeeek」
松本潤、高木雄也、玉森裕太、桐山照史、中間淳太
KinKi Kids「硝子の少年」
山口達也、錦戸亮、伊野尾慧、二階堂高嗣、佐藤勝利、戸塚祥太
KAT-TUN「Real Face」
山下智久、大倉忠義、有岡大貴、北山宏光、マリウス葉、橋本良亮、神山智洋
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
城島茂、加藤シゲアキ、山田涼介、横尾渉、菊池風磨、五関晃一、重岡大毅
嵐「感謝カンゲキ雨嵐」
国分太一、堂本光一、増田貴久、横山裕、八乙女光、千賀健永
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
相葉雅紀、丸山隆平、藤ヶ谷太輔、松島聡、河合郁人、藤井流星
タッキー＆翼「Venus」
長瀬智也、二宮和也、安田章大、薮宏太、塚田僚一
V6「WAになっておどろう」
松岡昌宏、渋谷すばる、岡本圭人、知念侑李、中島健人、小瀧望
SMAP「オリジナル スマイル」
大野智、手越祐也、村上信五、中島裕翔、宮田俊哉、濱田崇裕
TOKIO「花唄」
櫻井翔、亀梨和也、小山慶一郎