ORICON NEWS

  • ホーム
  • 音楽
  • 7/3付週間DVD総合ランキング1位は『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD』

7/3付週間DVD総合ランキング1位は『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD』

DVD総合1位は『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和！ DVD』（C）2016 アニメ『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会

拡大写真DVD総合1位は『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和！ DVD』（C）2016 アニメ『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会

　人気アニメ『刀剣乱舞-花丸-』のスペシャルイベントを収録したDVD『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和！ DVD』（6月21日発売）が初週で8301枚を売り上げ、7/3付オリコン週間DVDランキングで総合1位に初登場。Blu-ray Disc（以下BD）では、2016年9/19付で『舞台『刀剣乱舞』虚伝　燃ゆる本能寺』が1位を獲得しているが、DVD総合1位はシリーズ初となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　『刀剣乱舞-花丸-』スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD ／ -

2位：　和楽器バンド大新年会2017東京体育館 -雪ノ宴・桜ノ宴- ／ 和楽器バンド

3位：　LIVE AT NIPPON BUDOKAN【DVD】 ／ 04 Limited Sazabys

4位：　ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? ／

5位：　「おかあさんといっしょ」メモリアルPlus(プラス)〜あしたもきっと だいせいこう〜 ／ 横山だいすけ,小野あつこ,三谷たくみ

6位：　ナオト・インティライミ アリーナツアー 2016 Sixth Sense ／ ナオト・インティライミ

7位：　スタミュ(第2期)第1巻〈初回限定版〉 ／ アニメーション

8位：　好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜(完全生産限定版) ／ アニメーション

9位：　ぼくは明日、昨日のきみとデートする DVD豪華版 ／ 福士蒼汰

10位：　第1回 金爆裏紅白歌合戦! ／ ゴールデンボンバー

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



関連リンク

オリコントピックス

ワンクリック投票

あなたの注目GIRLはどっち?

ワンクリック投票に参加する