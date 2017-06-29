7/3付週間DVD総合ランキング1位は『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD』
人気アニメ『刀剣乱舞-花丸-』のスペシャルイベントを収録したDVD『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和！ DVD』（6月21日発売）が初週で8301枚を売り上げ、7/3付オリコン週間DVDランキングで総合1位に初登場。Blu-ray Disc（以下BD）では、2016年9/19付で『舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺』が1位を獲得しているが、DVD総合1位はシリーズ初となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 『刀剣乱舞-花丸-』スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD ／ -
2位： 和楽器バンド大新年会2017東京体育館 -雪ノ宴・桜ノ宴- ／ 和楽器バンド
3位： LIVE AT NIPPON BUDOKAN【DVD】 ／ 04 Limited Sazabys
4位： ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? ／ 嵐
5位： 「おかあさんといっしょ」メモリアルPlus(プラス)〜あしたもきっと だいせいこう〜 ／ 横山だいすけ,小野あつこ,三谷たくみ
6位： ナオト・インティライミ アリーナツアー 2016 Sixth Sense ／ ナオト・インティライミ
7位： スタミュ(第2期)第1巻〈初回限定版〉 ／ アニメーション
8位： 好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜(完全生産限定版) ／ アニメーション
9位： ぼくは明日、昨日のきみとデートする DVD豪華版 ／ 福士蒼汰
10位： 第1回 金爆裏紅白歌合戦! ／ ゴールデンボンバー
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 『刀剣乱舞-花丸-』スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD ／ -
2位： 和楽器バンド大新年会2017東京体育館 -雪ノ宴・桜ノ宴- ／ 和楽器バンド
3位： LIVE AT NIPPON BUDOKAN【DVD】 ／ 04 Limited Sazabys
4位： ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? ／ 嵐
5位： 「おかあさんといっしょ」メモリアルPlus(プラス)〜あしたもきっと だいせいこう〜 ／ 横山だいすけ,小野あつこ,三谷たくみ
6位： ナオト・インティライミ アリーナツアー 2016 Sixth Sense ／ ナオト・インティライミ
7位： スタミュ(第2期)第1巻〈初回限定版〉 ／ アニメーション
8位： 好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜(完全生産限定版) ／ アニメーション
9位： ぼくは明日、昨日のきみとデートする DVD豪華版 ／ 福士蒼汰
10位： 第1回 金爆裏紅白歌合戦! ／ ゴールデンボンバー
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。