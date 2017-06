人気アニメ『刀剣乱舞-花丸-』のスペシャルイベントを収録したDVD『「刀剣乱舞-花丸-」スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD』(6月21日発売)が初週で8301枚を売り上げ、7/3付オリコン週間DVDランキングで総合1位に初登場。Blu-ray Disc(以下BD)では、2016年9/19付で『舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺』が1位を獲得しているが、DVD総合1位はシリーズ初となった。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: 『刀剣乱舞-花丸-』スペシャルイベント 花丸◎日和! DVD / -2位: 和楽器バンド 大新年会2017東京体育館 -雪ノ宴・桜ノ宴- / 和楽器バンド3位: LIVE AT NIPPON BUDOKAN【DVD】 / 04 Limited Sazabys 4位: ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? / 嵐 5位: 「おかあさんといっしょ」メモリアルPlus(プラス)〜あしたもきっと だいせいこう〜 / 横山だいすけ 6位: ナオト・インティライミ アリーナツアー 2016 Sixth Sense / ナオト・インティライミ7位: スタミュ(第2期)第1巻〈初回限定版〉 / アニメーション8位: 好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜(完全生産限定版) / アニメーション9位: ぼくは明日、昨日のきみとデートする DVD豪華版 / 福士蒼汰 10位: 第1回 金爆裏紅白歌合戦! / ゴールデンボンバー 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。