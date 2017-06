NMB48、3年ぶりアルバム&初アジアツアー発表 白間美瑠センター新曲も初披露

アイドルグループ・ NMB48 が27日、大阪・難波のNMB48劇場で行われた『ここにだって天使はいる』リバイバル公演初日のステージで、8月2日に3年ぶりとなる3rdアルバム(タイトル未定)をリリースすることを発表。 白間美瑠 がセンターを務めるリード曲「まさかシンガポール」を初披露したほか、初のアジアツアー決定なども報告され、ファンを沸かせた。

【写真】その他の写真を見る

公演終盤に映像が流れ、3rdアルバムのリリース決定と、リード曲「まさかシンガポール」の選抜メンバーをVTRで発表。続いてセンターの白間をはじめ、 市川美織 城恵理子 、上西怜、 須藤凜々花 吉田朱里 の18人が登場し、同曲を初披露した。アルバムは初回限定盤Type-N・M・B(いずれもCD+DVD)、通常盤(CD)、劇場盤(CD)の5形態で発売。シングル曲「らしくない」「Don’t look back」「ドリアン少年」「Must be now」「甘噛み姫」「僕はいない」「僕以外の誰か」のほか、白間のソロ曲、山本彩加・上西怜・梅山恋和・山田寿々・岩田桃夏・溝川実来のユニット曲、各チーム曲も収録される。このほか、8月5・6日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで『NMB48 LIVE 2017 in Summer』を開催。初のアジアツアー『NMB48 ASIA TOUR 2017』も決定し、8月14日にタイ・バンコク、9月29日に香港、10月1日に台湾公演が行われる。