7/3付週間シングルランキング1位はジャニーズWESTの「おーさか☆愛・EYE・哀/Ya!Hot!Hot!」
7人組男性アイドルグループ・ジャニーズWESTの7thシングル「おーさか☆愛・EYE・哀／Ya！Hot！Hot！」（6月21日発売）が初週で13.8万枚を売り上げ、今週発表の最新7/3付オリコン週間シングルランキングで1位に初登場。通算5作目の首位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： おーさか☆愛・EYE・哀/Ya!Hot!Hot! ／ ジャニーズWEST
2位： ピースサイン ／ 米津玄師
3位： 愛さえあればなんにもいらない/ナミダイロノケツイ/魔女っ子メグちゃん ／ アンジュルム
4位： コワレヤスキ ／ Guilty Kiss
5位： 「謳おう」EP(カナリア/タッタ/天国/保土ヶ谷バイパス) ／ ゆず
6位： インフルエンサー ／ 乃木坂46
7位： 声明/Still Alive ／ B’z
8位： +INTERSECT+ ／ 内田真礼
9位： 不協和音 ／ 欅坂46
10位： ヌーベルキュイジーヌ ／ predia
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： おーさか☆愛・EYE・哀/Ya!Hot!Hot! ／ ジャニーズWEST
2位： ピースサイン ／ 米津玄師
3位： 愛さえあればなんにもいらない/ナミダイロノケツイ/魔女っ子メグちゃん ／ アンジュルム
4位： コワレヤスキ ／ Guilty Kiss
5位： 「謳おう」EP(カナリア/タッタ/天国/保土ヶ谷バイパス) ／ ゆず
6位： インフルエンサー ／ 乃木坂46
7位： 声明/Still Alive ／ B’z
8位： +INTERSECT+ ／ 内田真礼
9位： 不協和音 ／ 欅坂46
10位： ヌーベルキュイジーヌ ／ predia
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。