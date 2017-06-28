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7/3付週間シングルランキング1位はジャニーズWESTの「おーさか☆愛・EYE・哀/Ya!Hot!Hot!」


ジャニーズWESTの両A面シングルが初登場1位

拡大写真ジャニーズWESTの両A面シングルが初登場1位

　7人組男性アイドルグループ・ジャニーズWESTの7thシングル「おーさか☆愛・EYE・哀／Ya！Hot！Hot！」（6月21日発売）が初週で13.8万枚を売り上げ、今週発表の最新7/3付オリコン週間シングルランキングで1位に初登場。通算5作目の首位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　おーさか☆愛・EYE・哀/Ya!Hot!Hot! ／ ジャニーズWEST

2位：　ピースサイン ／ 米津玄師

3位：　愛さえあればなんにもいらない/ナミダイロノケツイ/魔女っ子メグちゃん ／ アンジュルム

4位：　コワレヤスキ ／ Guilty Kiss

5位：　「謳おう」EP(カナリア/タッタ/天国/保土ヶ谷バイパス) ／ ゆず

6位：　インフルエンサー ／ 乃木坂46

7位：　声明/Still Alive ／ B’z

8位：　+INTERSECT+ ／ 内田真礼

9位：　不協和音 ／ 欅坂46

10位：　ヌーベルキュイジーヌ ／ predia

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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