UVERworld、“新曲育成”ツアー幕開け「最高の初日」 アルバム収録曲公開

ロックバンド・ UVERworld が26日、北海道・札幌ペニーレーン24でライブハウスツアーをスタートさせ、ニューアルバム『TYCOON』(8月2日発売)に収録される新曲を初披露した。それを受け、きょう27日に全18曲の収録曲のタイトルが公開された。

【写真】その他の写真を見る

今作は、7月12日にシングルとして発売される実写映画『銀魂』(7月14日公開)主題歌「DECIDED」、テレビアニメ『青の祓魔師 京都不浄王篇』オープニングテーマ曲「一滴の影響」、日本テレビ MIDNITEテレビシリーズのエンディングテーマ曲に決定した『Q.E.D.』など、全18曲・総収録時間78分59秒に及ぶ大作に。アルバム収録曲をCrew(ファン)とともに育てていくツアーとして、セットリストのほとんどが収録曲で構成される『GROVEST GIG〜toward IDEAL REALITY〜』ツアーが26日に開幕。札幌を初日に選んだ理由についてボーカルの TAKUYA∞ は「北海道で合宿して制作した新曲たちを、まず最初に北海道のみんなに届けたかった」と説明。「最高のツアー初日を迎えられました。またホールツアー、フェスで帰ってくる!」と再会を約束した。ライブハウスツアー、ホールツアーを経て、11月からはアリーナツアーも開催される。■UVERworldニューアルバム『TYCOON』収録曲01. TYCOON02. Q.E.D.03. シリウス04. SHOUT LOVE05. IDEAL REALITY06. LONE WOLF07. DECIDED(Album ver.)08. PRAYING RUN09. ALL ALONE(Album ver.)10. 一滴の影響(Album ver.)11. ほんの少し12. 僕の言葉ではない これは僕達の言葉(Album ver.)13.WE ARE GO(Album ver.)14. Collide15. 奏全域16. I LOVE THE WORLD17. エミュー18. 終焉